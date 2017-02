Sargento da PRE fica gravemente ferido em acidente

Vítima estava com a esposa. Outras duas vítimas também foram resgatadas.

O sargento José Maria Medeiros do Nascimento, da Polícia Rodoviária Estadual (PRE-CE) e sua esposa, identificada como Carla Pâmela do Nascimento Cruz, ficaram gravemente feridos após uma colisão nesta segunda-feira (27) às margens da CE-453, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza.





De acordo com a PRE, o casal estava em um carro modelo Corolla. O veículo tentou desviar de um carro que estava estacionado no acostamento da via, quando, ao invadir a outra faixa, colidiu com um carro modelo Palio, branco, conduzido por Cleidiane Sousa Santiago, que estava acompanhada por seu marido, Carlos Almeida. Os dois também se feriram.





O sargento, sua esposa e Carlos foram socorridos com diversos ferimentos por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde deles é considerado grave. Cleidiane também está em estado grave. A mulher foi retirada do local com auxílio de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).