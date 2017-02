Secretário de Segurança é desafiado na internet e promete operação em zona do tráfico

André Costa foi desafiado por um internauta a entrar no Parque Leblon, “onde agentes de segurança são mortos, e o tráfico reina”.



O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, André Costa, foi desafiado no Facebook a realizar operação no Parque Leblon, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. Prontamente, respondeu prometendo ação policial no local.





Desde que assumiu o cargo, em janeiro de 2017, André Costa tem participado in loco de uma série de operações no estado a fim de coibir crimes e apoiar os policiais que fazem o trabalho ostensivo nas ruas diariamente.





Após publicar na internet o resultado de uma operação realizada na madrugada desta quarta-feira (22), na Jurema, também em Caucaia, um internauta desafiou: “Jurema é fácil! Quero ver entrar é no Parque Leblon. Local onde vários agentes de segurança são mortos, e o tráfico reina”. Horas depois, o secretário respondeu: “Anotado”.





A resposta chamou atenção de outros internautas, que apoiaram a atitude: “Delegado não brinca não. Papo com ele é sério, aplaudido de pé”; “Trabalho de excelência até o presente momento”.









Operação “Camarote”





Na madrugada desta quarta-feira (22), foi realizada uma mega operação em Jurema, intitulada “Camarote”. O nome, segundo o secretário, faz menção aos traficantes que ficavam no sofá de casa vendendo drogas, sentindo-se “num verdadeiro lounge”, como ele próprio explica.





Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, com três prisões e apreensões de armas, drogas, além de mais de R$ 70 mil em dinheiro. Atuaram cerca de 220 agentes do Batalhão de Choque, Canil, Raio, Gate, Ronda, Polícia Civil de vários distritos, Bombeiros Militares, além das coordenações de planejamento da SSPDS e da Ciopaer.





“Já que falaram que a polícia não entrava lá, como prometido, a gente foi (…) Malandragem recuada. Polícia pra cima. Parabéns a todos os profissionais envolvidos nessa operação”, diz o secretário na publicação, e ironiza: “Só ficamos tristes, pois não vieram nos servir um cafezinho… e com adoçante, por favor”.





Confira a conversa no Facebook: