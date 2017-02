Secretário de Segurança sobrevoa bairros violentos de Fortaleza para traçar ações contra o crime

Além das regiões de maior criminalidade, os gestores sobrevoaram os presídios situados na Região Metropolitana de Fortaleza.

O secretário de Segurança Pública do Ceará, André Costa, e o secretário adjunto da pasta, Alexandre Ávila, realizaram um voo na manhã desta quinta-feira (9) em Fortaleza. Na ocasião, os gestores sobrevoaram os principais complexos penitenciários do Estado, situados na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e regiões da capital com maiores índices de criminalidade.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a ação teve a intenção de traçar ações contra delitos na capital cearense.





“O voo teve como objetivo dar uma visão mais ampla das unidades, como o presídio Desembargador Francisco Adalberto Barros de Oliveira Leal, em Caucaia, conhecido por “Carrapicho”; a Penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo, em Pacatuba; o Complexo Prisional de Itaitinga, que abriga as casas de privação provisória de liberdade Professor Clodoaldo Pinto, Professor Jucá Neto e Agente Elias Alves da Silva – CPPL 2, 3 e 4 – respectivamente; o Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa; e também a Unidade Prisional Agente Luciano Andrade Lima (UPALAL), antiga CPPL 1”, explicou a pasta.





Os secretários observaram, ainda, os pontos onde são registradas a maior quantidade de ações criminosas em Fortaleza. As regiões foram analisadas, no intuito de traçar estratégias, que contribuam para a redução dos delitos e também para o enfrentamento eficiente da criminalidade.





Redução de roubos e aumento de homicídios





O número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI’s), que incluem homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, em Fortaleza, aumentou cerca de 26,8% durante o mês de janeiro de 2017, se comparado com o mesmo período de 2016.





Conforme um balanço mensal divulgado nesta quarta-feira (8) pela SSPDS, o número de crimes violentos no estado voltou a crescer após 16 meses de reduções seguidas. Durante os 30 primeiros dias do ano pelo menos 123 homicídios foram registrados na capital cearense, sendo 26 a mais se comparado com o mesmo período do ano passado.





Apesar do crescente aumento da insegurança no início deste ano, os dados também contabilizaram reduções. O número de roubos e furtos teve uma redução de 6,8% em todo o estado.





Segundo a secretaria, os Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs) apresentaram em Fortaleza redução de 14,3%. Ao todo, 3.858 roubos foram contabilizados em janeiro de 2017, sendo 643 a menos que o mesmo período do ano passado.





Confira o número de mortes em cada ano no Ceará:





2007 – 1.936





2008 – 2.031





2009 – 2.168





2010 – 2.692





2011 – 2.788





2012 – 3.565





2013 – 4.462





2014 – 4.439





2015 – 4.019





2016 – 3.407





2017 – 349 (até janeiro)