Segurança Pública: Deputado Moses se reúne com representante do Ministro da Defesa

O deputado Moses Rodrigues recebeu em audiência no seu gabinete, nesta terça-feira (14), o assessor especial do Ministro da Defesa, General de Brigada, Marco Aurélio de Almeida Rosa. Na oportunidade, o parlamentar enfatizou a importância de trazer à pauta política, a crise pela qual passa a Segurança Nacional, assim como, a reflexão sobre a estruturação e do papel dos órgãos de Segurança no país (Polícia Civil, Policia Militar, e até mesmo as guardas municipais).





“O problema tem que ser, urgentemente, discutido, sob pena de ganhar grandes proporções em todo o país”, argumentou Moses. O parlamentar ainda externou preocupação com a crise que se instaurou no Sistema Penitenciário em alguns estados como Amazonas, no Complexo Anísio Jobim; em Roraima, na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo; no presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte.