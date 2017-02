SOBRAL ANTIGA

A fotografia chegou ao Brasil em 1840. Um dos pioneiros no país foi Mark Ferrez, que contou com a ajuda do Imperador Pedro II para montar seu estúdio (por sinal Pedro II era fotógrafo amador). Não demorou muito e Sobral passou a registrar datas e momentos como esse, que não sei a data

da Fábrica de Tecidos Ernesto & Ribeiro, (parceria do Cel.Ernesto Deocleciano de Albuquerque e do Industrial maranhense Cândido Ribeiro); depois da morte de Cândido Ribeiro o Dr. Vicente Saboya de Albuquerque compra sua parte acionária dos herdeiros.