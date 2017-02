O acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira (24), por volta das 17:30h, na BR 222, nas proximidades do posto policial da PRF.





As informações dão conta que um ciclista com sintomas de embriaguez colidiu com uma Toyota Hilux, sofrendo várias escoriações. Uma equipe de Policiais Rodoviários Federais prestaram auxílio na ocorrência. A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU para o hospital Santa Casa.

Fonte: Sobral 24 horas c/ R. Soares