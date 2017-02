SOBRAL-CE: BANDIDOS ARMADOS ASSALTAM O POSTO DE COMBUSTÍVEL "NORDESTE"

O roubo foi registrado na manhã desta segunda-feira (6), por volta das 11h.

Dois indivíduos armados com armas de fogo em uma motocicleta Yamaha YBR de cor lilás praticaram um assalto ao posto de combustível Nordeste, localizada na Av. Sen. Fernandes Távora, no bairro Sinhá Sabóia, nas proximidades da empresa LASSA. Os meliantes levaram todo o dinheiro do caixa e fugiram em rumo ignorado. A Polícia Militar foi acionada, realizou diligências, mas os acusados não foram localizados.





Fonte: Sobral 24 horas