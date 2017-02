SOBRAL-CE: BANDIDOS INVADIRAM UMA RESIDÊNCIA NO PADRE PALHANO E FIZERAM UM ARRASTÃO!

O fato aconteceu na noite de quarta-feira (8), por volta das 22h, em uma residência na Rua Monsenhor José Furtado, bairro Padre Palhano.

Dois indivíduos armados com armas de fogo invadiram uma residência e botaram terror em uma família no interior da citada residência. Os bandidos agrediram o filho do casal, que tem apenas 12 anos de idade. Torturaram psicologicamente as vítimas e roubaram joias,

, dinheiro, vídeo game, controles, relógios e outros pertences, totalizando um prejuízo aproximado de R$ 20 mil.

notebooks