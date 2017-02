SOBRAL-CE: DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta denuncia o descaso da Prefeitura de Sobral para com as ruas do bairro Cohab 3, precisamente a Rua Pedro Mendes Carneiro e a Rau Ipu.





Confira a denúncia na íntegra:

"Solicito mais uma vez este espaço para divulgar o descaso com algumas ruas do bairro Cohab 3! Pois mudou o prefeito, mas a falta de compromisso continua, pois as ruas Pedro Mendes Carneiro e Ipu, no bairro Cohab 3 estão abandonadas, pois iniciaram o asfaltamento e há aproximadamente 3 anos aguardam a conclusão. E agora a quem pedir ajuda? Se o Ministério Público puder intervir, pois perdemos a esperança, pois nem uma tentativa de justificar o injustificável temos da administração municipal."

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter