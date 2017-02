SOBRAL-CE: INDIVÍDUO É PRESO APÓS ASSALTAR ESTUDANTES EM JAIBARAS

Na manhã de hoje, 24, quatro homens armados em duas motocicletas realizaram assalto a um ônibus escolar na localidade de Setor 02 Jaibaras. Várias equipes policiais foram acionadas, quando as composições da Viatura Raio 010 e do Força Tática visualizaram os indivíduos em uma estrada vicinal, onde empreenderam fuga pela mata, os policiais junto com a composição da RD1210 conseguiram capturar um dos acusados e apreender as duas motocicletas realizadas no assalto, as motos constam como roubadas.





Marcelo Augusto Braga Nascimento, 18 anos e as motocicletas foram conduzidos para a Delegacia 24h de Sobral, onde foi reconhecido pelas vítimas.