SOBRAL-CE: LEITOR COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Leitor denuncia um esgoto entupido na Rua Galdino Araújo, entre o numeral 76 a 106, na Praça Francisco Melo, no bairro Alto do Cristo, em Sobral.

Confira a denúncia na íntegra:

"Gostaria de fazer uma denúncia, sobre um entupimento de esgoto na rua Galdino Araújo de numeral 76 a 106 – Praça Francisco Melo – Alto do Cristo – Junco – Sobral - Ceará, onde várias residências se sente prejudicadas, no qual está entupida. Várias reclamações foram feitas ao SAAE e o mesmo veio para solucionar o problema, colocando uma mangueira, fez a retirada da água (esgoto), mas nada ficou resolvido, voltando em seguida toda a água (esgoto) e o funcionário do SAAE me relatou que a PMS (Prefeitura Municipal de Sobral), tem que autorizar o SAAE para fazer uma nova rede de esgoto, haja em vista que o canal do esgoto é muito arcaico, estreito e antigo, com canal feito em alvenaria, todo se desmanchando, conforme fotos em anexo, ou seja , o esgoto não escorre livre, fica empoçado. E quando chove ai fica um verdadeiro dilúvio, todas as casas fica inundadas, levando doenças para seus familiares. Portanto, peço que algum órgão da prefeitura olhe com carinho para esta rua, onde há muitos idosos, crianças e recém nascidos. Gostaria que o prefeito Ivo Gomes, verificasse essa situação, já que é o prefeito de Sobral e segundo ele, a administração irá sofrer mudanças para melhor. Espero que esse problema seja resolvido."