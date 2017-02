SOBRAL-CE: PMs DO RAIO CUMPREM MANDADOS DE PRISÃO E PRENDEM DOIS HOMENS

Durante patrulhamento na manhã de ontem, 25, a Equipe RAIO 01 a vistou um homem em atitude suspeita em uma motocicleta na Rua Antônio Félix Ibiapina no Bairro Alto do Cristo. Após abordagem pessoal foi verificado via CIOPS, que Antônio José da Silva Cardoso, 40 anos, estava com Mandado de Prisão em aberto da Comarca de Aracoiaba.





Já a Equipe RAIO 02, também na manhã de Sábado, quando realizava busca pessoal a pessoas em atitude suspeita na Rua Raul Monte no Bairro Dom José, cumpriu Mandado de Prisão em desfavor de Tiago da Silva Torres, 21 anos.





Os dois homens foram conduzidos para a Delegacia 24 horas de Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis.





Com informações de Sobral 190