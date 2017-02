SOBRAL-CE: POLICIAIS DO RAIO REALIZAM PRISÃO E APREENSÃO NO BAIRRO DOM EXPEDITO

Na manhã de hoje, 22, PMs do Grupamento do RAIO (Viatura RAIO 011) realizavam patrulhamento ostensivo pelo Bairro Dom Expedito, quando visualizaram um homem em atitude suspeita pelas rua do bairro, após abordagem pessoal foi verificado que havia um mandado de busca e apreensão para o menor abordado.





Continuando o patrulhamento pelo bairro, os policiais militares se dirigiram até a Rua Hélio Arruda verificar uma denúncia de um ponto de comercialização de drogas.





No local, foi encontrado várias gramas de maconha e mais de oitocentos reais em deinheiro em espécie, além de material para embalamento da droga.





A proprietária da droga foi identificada como Vandeisa de Sousa Aguiar, 34 anos.





Nas duas ocorrências os acusados e o material apreendido foram apresentados na Delegacia 24 horas de Sobral para a lavratura dos procedimentos cabíveis.





Com informações de Sobral 190