SOBRAL-CE: POLICIAIS DO RAIO TIRAM DUAS ARMAS DE FOGO DE CIRCULAÇÃO

Policiais Militares do grupamento RAIO 05 conseguiram tirar duas armas de fogo de circulação e efetuar a prisão do acusado do crime. O fato aconteceu na noite de ontem (12) na cidade de Sobral.





Os policiais apreenderam um pistola calibre 635 com 7 munições e uma espingarda calibre 32, além de um certa quantia em dinheiro com procedência duvidosa. O acusado conhecido por "Luquinhas" foi preso e conduzido para a Delegacia 24 horas, para a lavratura dos procedimentos legais.





Fonte: Sobral 24 horas