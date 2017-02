SOBRAL-CE: POLICIAIS DO RAIO TIRAM MAIS UMA ARMA DE FOGO DE CIRCULAÇÃO

Na noite de hoje terça-feira (07), PMs do RAIO 04 realizavam patrulhamento pelo bairro Vila Recanto 2, quando ao chegar na Avenida João Paulo II, avistaram um homem em atitude suspeita. Os policiais realizaram uma busca pessoal no suspeito, onde foi encontrado um revólver calibre 32 com três munições intactas.





O homem foi identificado como Francisco Herbert Gadelha Sousa, vulgo "Careca", 20 anos, foi conduzido para a Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos cabíveis.





Com informações de Sobral 190