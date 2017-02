Sobral recebe melhor equipamento agrícola do Ceará!

Fazenda Tanques adquire Forrageira John Deere 8300.



Continuando com o processo de expansão da sua capacidade de produção agrícola, o Grupo Oscar Rodrigues Júnior (GORJ) acaba de comprar o modelo mais avançado de Forrageira existente no mercado. A máquina da marca John Deere, modelo 8300, foi lançada recentemente e chega como a primeira do tipo no Estado do Ceará.



De acordo com o produtor do equipamento, o modelo 8300 é uma máquina destinada para o mercado de produtores de leite ou carne que buscam colher a forragem no campo e fechar o silo rapidamente, evitando assim perdas de qualidade. Oferece conforto e segurança ao operador, baixo custo da forragem colhida e baixo custo de manutenção..



Segundo o diretor do grupo empresarial, a máquina será utilizada nas fazendas e elevará os índices de produtividade. "Esse equipamento chegou em boa hora. Irá colher o Sorgo nas Fazendas Tanques (Umirim/CE) e nas Fazendas Nova Esperança, Mucambinho e as demais. Em abril já teremos uma boa colheita e com a nova aquisição nossa produtividade aumentará bastante"´, colocou o empresário.



O economista e conselheiro do grupo, Thiago Dias, destaca que uma das vantagens do novo equipamento está na forma que é colhida o Sorgo. "Esse equipamento impressiona pela sua precisão. Ele colhe o Sorgo e o deixa com a melhor forma para a digestão dos animais, além de ter um alto índice de rendimento", destacou.



A previsão para o semestre é que sejam plantados mil hectares de Sorgo, além de variações de capim. Os insumos serão consumidos pelas mais de três mil cabeças de gado do Grupo e abastecerão as criações da região noroeste do Ceará. A colheita estimada é de trinta mil toneladas de Sorgo e mais de sete mil toneladas de volumoso nativo.