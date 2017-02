SOBRALENSE DESABAFA SOBRE CAOS PROVOCADO PELO METRÔ VLT!

"Esse "Besouro verde" veio somente para deixar a Princesa do Norte com trânsito perigoso, andando rua acima, rua abaixo, sem nenhum usuário, gastando manutenção, servindo de "cabide" de emprego, arruinando a beleza da cidade, desarborizando as avenidas, impondo principalmente os moradores da Av. John Sanford a se privarem de estar em suas calçadas, e sem se quer estacionar em frente as suas casas, etc, etc, etc...









O trânsito nos semáforos é uma certeza de abordagem de assaltos. Eu mesma na segunda-feira passada, dois menores infratores jogaram a bicicleta nas minhas costas para levarem a minha bolsa. Inclusive, o motorista da ambulância da Prefeitura nos acompanhou e disse que ele percebeu a ação desses bandidos.









Enfim, abre sinal, fecha sinal e a multidão de motoristas ficam vulneráveis aos bandidos, para esperar um tempo perdido, para esse "fantasma" passar sem a menor utilidade.









A população aos poucos vai morrer de ansiedade e infarto devido o caos generalizado na cidade."