Socorrista do Samu chega a acidente e encontra filho morto

O jovem de 21 anos faleceu em uma colisão entre carro e moto.

Um grave acidente registrado em Ponta Grossa na madrugada deste domingo (26) revelou um drama familiar. O motociclista Kennedy Simões, de 21 anos de idade, perdeu a vida após colidir contra um Chevrolet Ônix e atingir uma árvore na Avenida Visconde de Mauá, em Oficinas.





O socorro chegou a ser acionado, mas o rapaz morreu no local da ocorrência, ao lado da motocicleta. Na ambulância do Samu estava o pai da vítima fatal que trabalha como motorista do serviço de atendimento móvel de urgência. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML)





De acordo com o relatório do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar (PM), o motorista do carro – que não teve a identidade revelada - apresentava sinais visíveis de embriaguez. Realizado o teste do bafômetro, foi confirmado 1,16 mg/l de álcool - o Conselho Nacional de Trânsito considera 0,05 mg/l o limite para que o condutor não seja multado. O motorista ainda apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. Ele foi preso em flagrante e encaminhado a 13ª Subdivisão Policial (SDP).





Informações são do site A Rede