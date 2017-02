SSPDS anuncia mudanças no comando de delegacias

A Polícia Civil do Estado do Ceará anunciou nesta quinta-feira (16) mudanças nos comandos de departamentos, delegacias distritais, metropolitanas, regionais e especializadas.





Entre as principais alterações, estão as trocas no comando dos Departamentos de Polícia Especializada (DPE), de Inteligência (DIP) e da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





A delegada Rena Gomes, antes titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, assume o DPE, no lugar de RommelKerth, que retorna para a Divisão Antissequestro (DAS) como diretor adjunto. Já Renê Andrade, antes titular do 5º Distrito Policial, assume a chefia do Departamento de Inteligência, no lugar de Francisco Crisóstomo.





Na Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), a delegada Patrícia Bezerra, que era diretora adjunta, assume a titularidade, enquanto Sérgio Pereira assumiu a chefia de gabinete da Delegacia Geral.





O delegado Leonardo Barreto assume a diretoria da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), antes chefiada pela delegada Socorro Portela, que assume a Delegacia Regional de Acaraú.





Veja abaixo a lista completa das mudanças: