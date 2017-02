STJ: separação pode render aluguel a ex

Pessoa que se separa e permanece no imóvel que era do casal terá que pagar aluguel.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a pessoa que se separa e permanece no imóvel que era do casal tem que pagar aluguel para o ex até que a partilha seja finalizada. A informação é da colunista da BandNews FM Mônica Bergamo.





A decisão do STF se estende para qualquer outro bem, como um carro, por exemplo.





Antes disso, muitas vezes uma das partes na separação seguia usufruindo do patrimônio comum sem ressarcimento à outra parte.