VÍDEO: Supermercado é assaltado e funcionário é agredido

Um dos suspeitos foi capturado por um policial militar.

Um supermercado localizado na cidade de Jaguaruana, a 183 quilômetros de Fortaleza, foi alvo da ação de criminosos, na noite desta terça-feira (31). Na ocasião, dois criminosos assaltaram o estabelecimento e um deles chegou a agredir uma das funcionárias, que estava no caixa. O crime, que aconteceu às 18h30, foi flagrado pela câmera do sistema de segurança instalada no local.





Na imagem é possível ver quando um homem, de calça, camisa listrada e boné, entra e aponta a arma para as pessoas que estão na parte dos caixas. Um segundo indivíduo, também com uma arma, parte para o interior do estabelecimento e começa a pegar os pertences de outros clientes.





Ao mesmo tempo, dois funcionários retiram o dinheiro de seus respectivos caixas e colocam em sacolas plásticas. Os dois recolhem os valores. Um dos homens, bastante alterado, bate contra o balcão e sai com o comparsa, que volta e empurra um dos colaboradores do estabelecimento.





Um dos homens foi preso por um policial a paisana, que estava no local e percebeu a ação dos criminosos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito foi identificado como Cosme da Silva Soares, de 19 anos. Já o segundo envolvido conseguiu fugir.





Os policiais apreenderam uma motocicleta, um revólver calibre 38 e uma das sacolas com dinheiro levado roubado do estabelecimento. As buscas continuam, a fim de capturar o segundo envolvido no crime.





Assista: (Via Cnews)