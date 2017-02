Suspeito de matar cabo da PM é encontrado no Siqueira

O crime ocorreu no final de 2015. Outros envolvidos já tinham sido capturados.

Foi preso nesta sexta-feira (17), um dos suspeitos de matar o cabo da Polícia Militar José Marques Ferreira, em novembro de 2015. Willian Barbosa de Sousa (35), foi preso em uma casa alugada no bairro Siqueira, em Fortaleza. A prisão ocorreu após denúncias de moradores, que desconfiaram do comportamento do suspeito.





Willian estava em uma residência alugada. Quando a Polícia Militar chegou, ele tentou fugir, pulando muros e telhados, mas foi preso e encaminhado ao 12º Distrito Policial, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. Após a prisão, foi constatado que o suspeito é foragido do complexo prisional de Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza.





O cabo da PM, José Marques, foi assassinado após tentar intervir em um assalto em uma casa lotérica, situada na Av. Lineu Machado, no bairro João XXIII, na tarde do último sábado (14). De acordo com as investigações, três assaltantes armados entraram na lotérica e um quarto ficou dando apoio. Os homens renderam as pessoas que estavam no local e subtraíram dinheiro e celular. O policial tentou evitar o assalto, mas foi atingido por disparo de arma de fogo. Ele ainda foi socorrido, porém não resistiu ao ferimento.