Suspeitos de tráfico de drogas são presos em operação

Drogas e R$ 70 mil foram apreendidos pelos policiais.





Uma operação policial intitulada “Rei do Camarote”, que envolveu todas as forças de segurança do Estado, resultou na prisão de três homens, todos suspeitos de integrar um grupo criminoso, com atuação na área da Jurema, em Caucaia. Os trabalhos policiais aconteceram na manhã desta quarta-feira (22).





De acordo com informações, o trabalho policial começou às 6 horas, na comunidade de Barreira. Ao todo, 150 mandados coletivos foram cumpridos pelos agentes. Durante a ação, além das prisões, os agentes de segurança apreenderam pequenas quantidades de maconha e crack, além de um revólver calibre 22, e R$ 70 mil em dinheiro.

Suspeitos foram levados ao 18º DP (Foto: reprodução Whatsapp)

Foram presos: Cleuton da Silva Barbosa, de 22 anos; Maciel da Costa Martins, de 28 anos; e Eli da Silva Onofre, de 30 anos. Os três, segundo a Polícia, integram um grupo que agia na região, inclusive expulsando famílias da comunidade.





O dinheiro apreendido foi encontrado na residência da mãe de Jéferson Luan Oliveira, que responde na Justiça por tráfico de drogas e homicídio, e é apontado como um dos líderes do bando criminoso. Segundo a Polícia, ele comandava as ações de dentro da unidade prisional onde se encontra detido.





Já a arma apreendida durante a operação estava em poder de um comerciante, que foi autuado, mas não entrou na relação de presos.





Os presos e o material apreendido foi levado para o 18º Distrito Policial (DP), local responsável pelo início das investigações. Outros envolvidos no grupo criminoso já foram identificados pela Polícia.