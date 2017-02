TCM inicia última semana de fiscalização de municípios

No decorrer desta semana serão divulgadas as últimas cidades a serem inspecionadas.

O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) está finalizando a fase de fiscalização da operação especial sobre a emissão de decretos de emergência por Prefeituras municipais. Até quarta-feira (15) equipes do Tribunal visitam os municípios de Aracati, Irauçuba e Várzea Alegre com o mesmo intuito das ações já realizadas – verificar a regularidade dos decretos e eventuais contratações emergenciais sem licitação. No decorrer desta semana serão divulgados os últimos municípios a serem inspecionados.





Encerrada essa etapa de trabalho a operação continua com o envio dos relatórios construídos ao Ministério Público Estadual (MPCE). Ontem (13) foram compartilhados os documentos das visitas em Crato, Jardim, Novo Oriente, Barbalha, Guaiúba e Pereiro. Estão previstas entregas de mais dois conjuntos de relatórios: de municípios fiscalizados de 6 a 10 de fevereiro (Chaval, Ibiapina, Madalena, Bela Cruz, Choró e Graça) e daqueles relativos às inspeções dessa semana.





Até a última sexta-feira (10) foram visitados 24 municípios e concluídos 18 relatórios. Tais documentos podem motivar recomendações ou ações judiciais propostas pelo MPCE.





Sobre os desdobramentos dos relatórios no TCM, o presidente do órgão, conselheiro Domingos Filho, explica que “após analisar as informações da fiscalização, o relator responsável avalia se instaura ou não uma tomada de contas especial. Há situações em que o relator entende a necessidade da tomada de contas em razão da inexistência dos requisitos para a emissão de um decreto de emergência ou de calamidade pública”.





O julgamento desses processos pode ocasionar aos responsáveis o pagamento de multas, devolução de recursos e desaprovação de contas pela Corte.