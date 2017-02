TERROR EM SOBRAL: EMPRESÁRIO E FAMÍLIA VIRAM REFÉNS NAS MÃOS DE BANDIDOS

Na manhã de ontem (19.02.17), por volta de 10h, dois elementos conduzindo uma motocicleta e armados de revólver, abordaram um empresário na porta de sua residência no Bairro Morada dos Ventos, anunciaram o assalto, e em seguida fizeram o casal e o filho de reféns. Um dos bandidos foi até o quarto do casal e conseguiu subtrair uma quantidade de dinheiro em espécie no valor de R$ 30.000,00. O empresário já foi assaltado por três vezes em sua própria residência. A população daquele bairro anda totalmente desprovida de segurança, todos pedem encarecidamente ao Coronel Assis Azevedo, que intensifique o policiamento naquela localidade.