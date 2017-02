TIÃO TRUCK CENTER SOBRAL

Pode parecer uma bobagem, mas ela é um dos procedimentos mais importantes para a vida útil do motor, e quando malfeita ou inexistente, pode acarretar em problemas que vão do simples aumento no consumo de combustível à redução do desempenho até a fundição do motor – e aí o prejuízo pode chegar a até a metade do valor do carro.





Atendemos a reparação de todos os sistemas de injeção Diesel, sendo ele mecânico ou eletrônico, que equipam motores Diesel de todas as marcas e áreas de atuação.





Os sistemas de injeção Diesel são sofisticados e exigem alta tecnologia para a sua reparação e diagnóstico, para isto a Tião Truck Center trabalha dentro do conceito de reparação de fábrica Bosch e Delphi.





Os laboratórios possuem equipamentos de testes sofisticados e avançados de primeira geração e grande precisão. Todas as ferramentas são específicas para atender as variadas marcas e modelos de sistema de injeção. Utilizamos peças originais genuínas de fábrica, contando com profissionais experientes e qualificados, com treinamento de fábrica. A Tião Truck Center fornece diagnósticos rápidos e precisos.





Tião Truck Center | www.tiaotruckcenter.com.br

BR 222 KM 222, nº 1581. - Distrito Industrial - Sobral-CE.

Contatos: (88) 3614 3034 - (88) 3111 0059