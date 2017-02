Titular da SSPDS vai à Assembleia pedir apoio pró-aprovação do reajuste dos policiais

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, André Costa, esteve, nesta manhã de quarta-feira, na Assembleia Legislativa. Não, não foi dar explicações sobre o porquê daquela declaração de que bandido no Estado teria duas opções: Justiça ou Cemitério.





André Costa foi conversar com o líder do Governo na Casa, Evandro Leitão (PDT), sobre matérias do Executivo, com destaque para o projeto de lei que reajusta o salário dos militares, com base na média de remuneração da categoria no Nordeste.





Por onde circulou na Casa, o secretário André Costa recebeu votos de boa sorte e incentivo para continuar lutando contra a bandidagem.





Fonte: Blog Eliomar de Lima - O Povo