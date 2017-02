Traficante é executado com tiros de pistola nas costas quando era perseguido pelos assassinos

Mais uma execução sumária foi registrada na Região Sul do Ceará. No começo da manhã desta quarta-feira (15), um homem apontado como chefe do tráfico de drogas na cidade de Campos Sales (a 531Km de Fortaleza), foi morto com vários tiros num provável “acerto de contas”.





O assassinato ocorreu por volta de 7h30 nas proximidades do Terminal Rodoviário daquela cidade, quando Francisco Erivaldo da Silva, 37 anos, conhecido por “Bola”, foi atingido por vários tiros no momento em que pilotava sua motocicleta.





Conforme testemunhas, os tiros foram disparados por dois homens que estavam em outra motocicleta e se aproximaram da vítima quando esta tentava fugir dos assassinos e era perseguida pelas ruas do Bairro do Poço.





Irmão morto





Conforme as primeiras informações colhidas pela Polícia no local do crime, os assassinos mataram o traficante com tiros de pistolas de calibre 380. Algumas cápsulas foram encontradas no local e recolhidas pela Perícia Forense.





A Polícia acredita que “Bola” tenha sido eliminado por conta de uma disputa de domínio de território da venda de drogas. Há cerca de três meses, um irmão dele foi morto nas mesmas circunstâncias na cidade de Floriano, no Interior do Piauí (PI).





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro