TRAGÉDIA: Avó confunde produto de limpeza com suco, dá a neta de apenas 10 meses e a bebê acaba morrendo

Na manhã deste último domingo (19) uma bebê de apenas 10 meses morreu intoxicada após ingerir produto de limpeza em Jaú (299 km de São Paulo). De acordo com a Polícia Militar, a bebê, os pais e o irmão de 04 anos estavam passando a semana na residência dos avós por conta de uma infestação de escorpiões na casa onde a família mora. Além dos avós, dois tios também moram no local. Segundo informações, a avó fazia almoço na cozinha e o pai foi até o cômodo porque a menina estava com fome. A vó então pegou uma garrafa com rótulo de suco com um líquido roxo, colocou na mamadeira e ofereceu à bebê. Logo após beber o líquido, a menina começou a passar mal. A família acionou imediatamente o Serviço de Atendimento de Resgate de Urgência que levou a menina até a Santa Casa da cidade, mas ela acabou não resistindo. Na residência a polícia apreendeu a mamadeira com o produto de limpeza e a garrafa com o rótulo de suco onde estava o líquido oferecido à criança. Ainda segundo informações, o material será periciado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como homicídio culposo.





Repórter Cidades/Plantão Policial Jerry Mesquita