MORADA NOVA-CE: TRAGÉDIA PROVOCADA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO!

Motorista teria perdido o controle da direção, capotado e caído dentro do Canal da Integração.

Na manhã deste sábado (25), um Fiat Uno capotou na CE-138, no trecho que passa pelo distrito de São João do Aruaru, em Morada Nova, que resultou na morte de um casal. Segundo relatos da população, o motorista do veículo teria perdido o controle do automóvel e, em seguida, caído no Canal da Integração, causando afogamento das vítimas.





Conforme informações repassadas pela 3º Cia do 9º Batalhão da Polícia Militar (BPM), duas crianças estavam dentro do carro, além do casal. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) que passava nas proximidades no momento do acidente, facilitou o atendimento às vítimas.





As crianças foram socorridas pelo Samu e encaminhadas para o hospital local. O estado de saúde delas ainda não foi divulgado.





As vítimas fatais continuam no local para aguardar perícia. A identificação do casal também ainda não foi confirmada.





Equipes do Patrulhamento do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (PBPR) estão no local do acidente para realização de levantamentos sobre o que teria ocasionado o capotamento.