TRAGÉDIA: SARGENTO DA PM MORRE VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO

A tragédia foi registrada no final da tarde de domingo, 05, na zona rural de Quixeramobim.





O acidente aconteceu na CE 060, Rodovia do Algodão, precisamente na localidade de Onça. Segundo informações repassadas pela polícia, a vítima foi identificada como sendo um Sargento da Polícia Militar que perdeu o controle do seu veículo e capotou várias vezes.





Antônio Saraiva de Sousa, 49 anos, era Sargento da PM e trabalhava no município de Quixeramobim. A vítima seguia da zona rural em direção a sede do município, quando veio a ocorrer o capotamento. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU foram acionados para o local, quando chegaram no local o Sargento já estava em óbito.





Com informações do site O Sertão é notícia