Vagas de FIES são esperadas pelas Faculdades INTA

As Faculdades INTA se preparam para as novas inscrições do Programa de Financiamento Estudantil (FIES) 2017, que estão previstas para os dias 7 à 10 de fevereiro de 2017. A direção da instituição divulgou que solicitou mais de 800 vagas a serem preenchidas em 13 cursos. Os candidatos devem participar da seleção no site do Ministério da Educação (MEC), www.sisfies2017.com.br .





De acordo com dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o orçamento para o ano de 2017 está garantido, com destinação de crédito ao Fies de R$ 21 bilhões, o que vai permitir a continuidade dos financiamentos, a manutenção dos contratos com os agentes financeiros e a abertura de novas vagas.





O MEC também divulgou que o Fies encerrou 2016 com saldo positivo. Com a dilatação dos prazos para a renovação dos financiamentos, quase a totalidade dos estudantes (98%), com contratos na fase de utilização, conseguiram fazer os aditamentos, envolvendo um investimento do governo federal da ordem de R$ 8,6 bilhões.