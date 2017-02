Vereadores vão a tribuna e criticam o comportamento do presidente Paulo Vasconcelos

Para esclarecer a população o motivo que levou os vereadores de oposição a não participar das convocações feitas de forma extraordinária pelo presidente da Câmara de Sobral, Paulo Vasconcelos, os parlamentares Sargento Ailton, Júnior Balreira, Adauto Arruda e Zezão ocuparam a tribuna do Plenário 5 de Julho, na sessão desta terça-feira.





O Sargento Ailton, o primeiro a ocupar a tribuna falou um pouco de seu perfil, um resumo de seu curriculum, antes de descarregar seu discurso nos problemas que o município tem enfrentando, com a possível desativação do Tiro de Guerra 10-011, e as condições de trabalho que estão sendo submetido os integrantes da Guarda Civil Municipal.





Ailton voltou a lembras da verba em que o deputado federal Moses Rodrigues conseguiu para equipar a aparelhar a GCM.





Na sequência, veio Adauto Arruda, que de cara descarregou seu discurso em direção a Mesa Diretora, que, vem tendo um comportamento que parece transformar a Câmara de Vereadores, numa Secretaria do prefeito Ivo Gomes. Também reclamou da imprensa, que na sua avaliação criou uma imagem fora da realidade, de que o grupo de oposição não que participar das reuniões. Para ele, a falta de cumprimento com o Regimento Interno, tornou inviável a sua participação e demais vereadores de oposição nas sessões que votaram projetos de interesse do Executivo Municipal. Adauto fez um alerta, de que nada adianta apresentar requerimentos e projetos, pois Ivo Gomes, não vai atender.





O vereador e advogado Júnior foi mais um usou a tribuna na sessão do dia 7. Também fez um discurso crítico a atuação dos vereadores Paulo Vasconcelos e Rogério Arruda, presidente e primeiro secretário, respectivamente, e culpou ambos pelos episódios que levaram a imprensa e a população a criticar a postura dos vereadores que não foram às sessões extraordinárias. Para o vereador Júnior Balreira, apesar dos projetos terem sidos aprovados, ainda terá que vencer denúncias na Justiça protocolados pela bancada de oposição.





Zezão fechou os discursos da noite no mesmo tom dos anteriores com críticas à Mesa Diretora. Zezão alertou o presidente Paulo Vasconcelos, sobre os projetos que modificam o Regimento Interno, principalmente no que se refere a autorização de empréstimos financeiros por parte do Ivo Gomes. Zezão, chegou a criticar um projeto de autoria do vereador Rogério Arruda, que quer tirar o direito do vereador Ailton – que policial militar a portar arma dentro da Câmara de Sobral.





(Wilson Gomes)