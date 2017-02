Vias do entorno do Mercado Público receberão melhorias na sinalização de trânsito

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Segurança e Cidadania, e Coordenadoria Municipal de Trânsito (CMT), informa que realizará, na próxima segunda-feira (13/02), melhorias na sinalização de trânsito nas vias do entorno do Mercado Público de Sobral (conforme mapa abaixo). A medida foi tomada após estudo técnico feito na área e busca garantir a segurança dos pedestres e condutores, bem como otimizar o fluxo no trânsito do local.





Durante as intervenções, será implantado placas de 'Proibido Estacionar' (R-6a), na Rua Cel. José Silvestre, no trecho entre os dois anexos do equipamento público; placas de regulamentação de tempo máximo de 30 minutos para estacionamento, na Rua Desembargador Moreira da Rocha; veículos (vans e topics), que fazem a rota intermunicipal serão transferidos da Rua Cel. Diogo Gomes para a Rua Cel. Frederico Gomes e será implantado, ainda, placas de estacionamento rotativo (zona azul) nas Ruas Cel. Diogo Gomes e Barão do Rio Branco ( em frente ao Cemitério São José).





Os moradores do entorno da área receberão comunicados dos agentes da CMT em suas residências informando as alterações. Outras informações:(88) 3614.8812/8813.