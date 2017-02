VÍDEO: Anizio Melo saúda estudante de Martinópole que passou em Medicina na UFC

O presidente do Sindicato APEOC, Anizio Melo, saudou nesta terça-feira (31) o estudante Ênio Renan Martins Rocha, aprovado para o curso de Medicina no Campus de Sobral da UFC. Ênio é egresso do Ensino Público e estudava na Escola de Ensino Médio Murilo Braga, em Martinópole. O encontro ocorreu durante a Assembleia Regional do Sindicato APEOC realizada com os profissionais da Educação da região, em Camocim. O aluno foi apresentado pelo representante municipal do Sindicato em Martinópole, Leonardo Moura.





Durante o bate-papo, Renan contou a emoção de ter sido aprovado num dos cursos mais concorridos da Universidade Federal do Ceará e ainda em 1° lugar, por meio do sistema de cotas para estudantes de escolas públicas, de baixa renda e pardos.





O jovem, de 18 anos, sempre estudou em escola pública e vendia salgados de porta-em-porta para ajudar no orçamento da família.









Incentivo dos Professores





Além da força de vontade e do apoio da família, Renan contou com o incentivo dos professores e professoras para se dedicar aos estudos e vencer as adversidades da vida. “Se não fosse pelos meus professores, eu não teria conseguido. Nem eu mesmo acreditava que seria aprovado. Poderia citar um professor em especial, o Pedro Paulo. Foi muito importante pra mim o incentivo dele”, disse Renan.

Pedro Paulo Ferro foi o professor de Matemática de Renan no 3° ano do Ensino Médio. Ele atua na rede estadual como efetivo desde 2010, sempre na Escola Murilo Braga, em Martinópole. “O Renan é um garoto simples, que toda vida se dedicou aos estudos. Sempre pedi que ele tivesse foco porque, através dos estudos, ele teria uma vida melhor. Desde o início eu percebi que ele tinha um grande potencial. E essa é uma das funções do professor. Identificar essas potencialidades e incentivas os alunos a serem mais dedicados aos estudos”, conclui Pedro.

Planos de Renan





Após a aprovação no curso de Medicina, Renan disse que pretende incentivar outros jovens da cidade que estão no Ensino Médio para estudar mais. “Quero mostrar pra eles que é possível. Eles podem chegar lá, mesmo sendo pobres e estudantes de escola pública. Eles podem conseguir. É totalmente possível”, frisou.





Anizio Melo comemorou a conquista do estudante e reforçou o papel dos profissionais da Educação nessa trajetória de sucesso. “Nós entendemos que a escola pública é a melhor escola, Renan. O seu sucesso é o nosso sucesso”, disse Anizio.

Políticas Públicas de Inclusão





Anizio Melo ressaltou a importância de políticas públicas como o Enem, o Sisu, o Sistema de Cotas e a expansão da rede das instituições públicas de ensino superior, principalmente no interior. “Não podemos abrir mão dessas conquistas nem deixar que o governo golpista de Temer acabe com essa herança, que promoveu a inclusão de milhões de estudantes pobres, das periferias e dos campos, no ensino superior”, afirmou.





Confira o vídeo do bate-papo:

