VÍDEO: CORONEL DA PM DO ES DEFENDE SEUS COMANDADOS

Pouco se viu isso na história, um comandante da Polícia Militar defender seus subordinados . Muitos tem medo, pois suas promoções dependem de apadrinhamentos políticos e com isso esquecem suas instituições que afundam no sucateamento e abandono do poder público. Fica aqui nosso reconhecimento e apoio a todos que prezam a moral e são contra a corrupção que assola nosso país e faz nossa população refém do medo tornando todos pedinte das esmolas oferecidas pelo governo.





Alison Maia - Repórter Policial