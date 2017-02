VÍDEO: Depois de comer bolo, cachorro se faz de desentendido quando leva reclamação

O cachorrinho Nietzsche, da raça golden retriever, resolveu tirar um pedacinho do bolo feito por sua dona, mas na empolgação acabou comendo quase a metade do doce. Ao chegar na cozinha, Silvia Zillo viu a trela que feita pelo animal e resolveu tirar satisfações. Envergonhado, o cachorrinho fingiu que a reclamação não era com ele.