VÍDEO: FLASHES DO BLOCO DOS SUJOS 2017!

Dando continuidade à Temporada de Carnaval #OcupaSobral 2017, o tradicional desfile do Bloco dos Sujos aconteceu neste sábado (18/02). Puxada pelos artistas ‘Renne Django’, ‘Chico Pessoa e Banda’ e ‘Bloco Iracema Bode Beat; com Nayra Costa (ex The Voice), Daniel Groove e Aldo Sena’, a folia comemorou 71 anos de tradição e concentrou os foliões na Praça da Coluna da Hora, o evento teve início por volta das 17h, seguindo pelo percurso que se encerrou no Boulevard do Arco.

Com informações do portal Freelance24horas