Vídeo mostra assassinato de radialistas durante programa ao vivo

Dois locutores de rádio de uma cidade no sudoeste da República Dominicana foram assassinados a tiros na sede da emissora, durante transmissão de um programa ao vivo conforme o jornal Listín Diario e Diario Libre.





O radialista Leónidas Martínez foi morto no seu escritório, enquanto o colega dele foi executado a tiros quando falava no ar da rádio FM 103, da cidade San Pedro de Macorís.





O desconhecido que atirou contra Martínez e Medina também abriu fogo contra a secretária, Dayana Isabel García, que foi ferida com três tiros e passou por uma intervenção cirúrgica. As vítimas de assassinato eram produtores e apresentadores do programa Milenio Caliente.





A polícia deteve oito pessoas suspeitas de envolvimento nos crimes no Centro Comercial del Este, onde está situada a sede da rádio.





A motivação das execuções ainda não foi esclarecido pela polícia. O fato gerou grande consternação da República Dominicana e teve ampla repercussão na mídia internacional.