VÍDEO MOSTRA BANDIDO PRATICANDO ASSALTO A EMPRESA "ELAJES PREMOLDADOS", EM SOBRAL

O assalto aconteceu nesta quinta-feira, dia 23, por volta das 11:15h. A vítima foi a empresa Elajes Premoldados, localizada às margens da BR 222.





Apenas um indivíduo invadiu de arma nas mãos e realizou um arrastão no interior do escritório da citada empresa e em seguida fugiu em rumo ignorado.



A PM foi acionada, realizou diligências, mas o assaltante não foi localizado. Quem souber informações do assaltante, ligara par o telefone da Polícia: 190 ou 88-3677.4711. O sigilo das informações é garantido.





Confira no vídeo:

Fonte: Sobral 24 horas