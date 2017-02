VÍDEO MOSTRA MOMENTO EXATO QUE BANDIDOS ASSALTAM O TOTOLEC EM SOBRAL

O assalto foi registrado na manhã desta segunda-feira (20), por volta das 10:30h, no estabelecimento "Totolec", localizado no Centro de Sobral. Os bandidos estavam em uma motocicleta, armados com pistolas e vestidos com roupas da SUCAM. Os meliantes roubaram um malote com uma certa quantia em dinheiro e fugiram em rumo ignorado. A Polícia até o fechamento desta matéria não tinha prendido nenhum suspeito.