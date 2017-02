O vídeo mostra dois indivíduos invadindo na noite de ontem a agência do banco Santander no Centro de Sobral. Os homens fizeram um buraco enorme no interior da agências. As informações dão conta que os meliantes não conseguiram levar o dinheiro.





Quando a polícia chegou no local, os indivíduos já tinham fugido.





Confira os detalhes no vídeo:

Fonte: Sobral 24 horas