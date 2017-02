VÍDEO: POLÍCIA MILITAR RECUPERA MOTOCICLETA ROUBADA QUE ESTAVA ABANDONADA NA AV. JOHN SANFORD

Policiais Militares foram acionados para verificar uma motocicleta que estava abandonada em uma praça na Av. John Sanfor, no Junco.





Há vários dias que a moto estava estacionada ao lado da praça. Quando os policiais consultaram a placa no sistema policial, constataram que a moto estava com a placa clonada, e após consulta do chassi é que foi possível a identificação do veículo. A motocicleta é de fato da cidade de Camocim, mas apresentava uma placa do município de Sobral.





Os Policiais conduziram o veículo para a Delegacia 24 horas, para a realização dos procedimentos legais.





O fato aconteceu no sábado, dia 4, por volta das 15:30h.

Policia,Sobral,Videos

Fonte: Sobral 24 horas