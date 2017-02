VÍDEO: Policial militar tem crise de choro no retorno ao trabalho em Vitória

O Comando Geral da Polícia Militar deu um ultimato para que os PMs se apresentem e retomem as atividades.

Eram cerca de 16 horas deste sábado (11) quando um grupo formado por aproximadamente 10 policiais militares chegava à Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória, cumprindo a determinação do Comando-Geral da instituição. No momento em que aguardavam no local, um dos PMs iniciou uma crise nervosa.





Chorando muito e com as mãos cobrindo o rosto, ele foi amparado pelos colegas e levado do local em uma das viaturas.









Surto





Uma cena ainda mais preocupante foi vista no Hospital Jayme dos Santos Neves, em Morada de Laranjeiras, na Serra. Segundo informações de um dos vigilantes do hospital, um militar, que havia retomado as atividades na corporação, teve um surto psiquiátrico na rua e chegou ao local gritando e pedindo atendimento médico. Portando uma arma na mão, o homem deixou as pessoas que estavam na recepção apavoradas.





A administração do hospital reforçou a segurança da área e chamou uma guarnição da PM que estava próxima da região. Com a chegada de outros policiais militares, ele foi atendido por uma equipe médica de plantão.





Ainda de acordo com pessoas que presenciaram a cena, o homem invadiu o hospital por volta das 18h15. Pacientes contaram que o policial começou a gritar e ameaçou funcionários do hospital.





De acordo com seguranças do local, a situação foi totalmente controlada depois que o policial entregou a arma. Depois disso, o homem foi medicado, enquanto dois policiais militares ficaram no estacionamento para fazer a segurança.



Fonte: Novo Gazeta Online