VIOLÊNCIA: Ceará teve mais um fim de semana violento com 47 mortes

Ao menos, 47 pessoas tiveram morte violenta no Ceará no último fim de semana. O balanço ainda é parcial, mas revela que no período entre a última sexta-feira (3) e o começo da manhã desta segunda (6), foram registrados em todo o Estado, 34 casos de assassinatos e mais 13 óbitos em acidentes de trânsito.

A estatística mostrou que a Região Metropolitana de Fortaleza foi a área que apresentou maior taxa de homicídios no intervalo dos quatro dias. Foram 14 pessoas assassinadas nos seguintes Municípios: Caucaia (4 homicídios), Maracanaú (4), Chorozinho (2), Itaitinga, São Gonçalo do Amarante, Maranguape e Aquiraz.

Em Fortaleza, foram registrados sete homicídios nos seguintes bairros: Jardim Iracema (2), Barra do Ceará, Mondubim, Autran Nunes, São João do Tauape e Vila Velha.





Sertão





No Interior Norte, a Polícia fez o registro de quatro homicídios nos Municípios de Tamboril (2 casos), Paraipaba e em Itapiúna.





Já no Interior Sul, foram contabilizados nove homicídios nos seguintes Municípios: Limoeiro do Norte, Quixadá, Alto Santo, Jucás, Cedro, Crato, Russas, Quixelô e Juazeiro do Norte.





Acidentes





Treze pessoas perderam a vida no fim de semana em decorrência de acidentes de trânsito em rodovias federais e estaduais, além de vias rurais e urbanas (ruas, avenidas e estradas carroçáveis), sendo seis delas em sinistros envolvendo motocicletas.





Os óbitos ocorreram nos seguintes Municípios: Maranguape (2 vítimas, na CE-065), Quixeramobim (BR-020), Jaguaruana (CE-263), Icó (CE-282), Caucaia (Distrito de Jurema), Mauriti (Distrito de Palestina), Iguatu (Sítio Gameleira), Granja (Localidade de Cajueiro dos Coutinho), Sobral (estrada de acesso a Massapê), Crateús (Estrada das Queimadas) e Tauá (localidade de Cipó, Distrito de Gameleiras), além de Guaiúba (sede).