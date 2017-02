VIOLÊNCIA DESENFREADA: Em apenas seis dias de fevereiro, 64 pessoas foram assassinadas no Ceará

Dois assassinatos foram registrados nas ruas de Fortaleza nas últimas 24 horas. Os crimes ocorreram nos bairros Montese e José Walter. Entre os dias 1º e 6 de fevereiro, já foram contabilizados 64 homicídios no Ceará, numa média de 10 casos/dia.





Somente na Capital, já foram registrados, em fevereiro, 21 assassinatos, além de 17 na Região Metropolitana de Fortaleza, 11 na região do Interior Norte e mais 15 no Interior Sul.





Na tarde desta segunda-feira (6), um jovem, ainda não identificado, foi executado com vários tiros disparados à queima-roupa, no bairro José Walter. O assassinato aconteceu na esquina ds avenidas B e I. Um jovem que3 caminhava pelo trecho foi atacado e morto por dois homens que trafegavam em uma motocicleta.





O corpo do rapaz foi encaminhado à Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), da Perícia Forense do Ceará (Pefoce). Policiais do 8º DP (José Walter) e da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local iniciando as investigações.





Assaltando





O segundo homicídio ocorreu na noite desta segunda-feira no cruzamento das ruas Edite Braga e Professor Teodorico, no bairro Montese, na Praça da Igreja. Um jovem que estaria praticando assaltos junto com comparsas, foi morto a tiros logo após desembarcar de um carro, conforme testemunhas.





No local do crime ninguém reconheceu o morto. O corpo foi removido para a Comel.





Mais casos





Ainda nesta segunda-feira, foram registrados no Ceará, pelo menos, mais três assassinatos, sendo dois no Município de Russas e outro em Sobral, durante um tiroteio entre gang ues. E no começo da manhã desta terça-feira (7), um jovem foi assassinado na cidade de Quixadá.





Fonte: Blog do Fernando Ribeiro