VIOLÊNCIA EM SOBRAL: "CHUVA" DE BALAS NO RESIDENCIAL CAIÇARA!

Muita bala na noite desta segunda-feira (13) no residencial Caiçara. As informações dão conta que houve um tiroteio na Quadra 5. Literalmente uma saraivada de balas no local. Três indivíduos perpetraram o tiroteio e fugiram em rumo ignorado. Os acusados estavam a pé. Várias viaturas da PM foram acionadas para atender a ocorrência. O "bang bang" foi registrado por volta das 22h30m.



Os tiros atingiram vários apartamentos (paredes e janelas). Ainda não temos informações de pessoas baleadas. Até o fechamento desta matéria ninguém tinha sido preso.





Mais detalhes a qualquer momento.