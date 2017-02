VIOLÊNCIA SEM FIM: Quadrilha armada com fuzis explode dois bancos em Missão Velha nesta sexta-feira

Moradores do Município Missão Velha, no Sul do Estado (a 521Km de Fortaleza), passaram por uma madrugada de terror nesta sexta-feira (3), quando uma quadrilha fortemente armada invadiu a cidade e atacou duas agências bancárias de forma simultânea, explodindo cofres e caixas eletrônicos. O grupo ainda disparou tiros contra a sede do destacamento da Polícia Militar e fugiu levando o dinheiro que havia nos dois bancos.

Policiais do Cotar já estão na cidade de Missão Velha na caça aos criminosos



A ação criminosa teria ocorrido por volta de 2 horas, quando os criminosos apareceram em Missão velha em vários veículos e se dividiram em três grupos. Um deles se encarregou de cercar e atirar contra a Polícia. Os outros foram para as agências do Banco do Brasil e do Bradesco. Ali, houve explosões dos equipamentos onde estava depositado o dinheiro.





Tiroteio





Para a fuga, os bandidos seqüestraram dois cidadãos, que foram levados como reféns na condição de “escudo humano” e, assim impedir a aproximação da Polícia. Logo em seguida, a quadrilha seguiu por uma estrada em direção à localidade de Jamacaru, na zona rural.





Dois caminhões foram roubados pelo bando e colocados atravessados nas duas vias de acesso a Missão Velha, impedindo a passagem de viaturas da PM. Ainda em jamacaru, houve uma troca de tiros dos bandidos com patrulhas do Comando Tático Rural (Cotar), do Batalhão de Divisas e equipes das cidades próximas. Um dos carros foi abandonado pelos assaltantes.





Armas





A Polícia Militar informou que agora há pouco os bandidos voltaram a trocar tiros com os policiais numa estrada em direção ao Município de Jardim. O bando se embrenhou num matagal e as autoridades fazem um cerco com o apoio de um helicóptero da Ciopaer.





A PM informou também que no matagal por onde os bandidos escaparam foram encontradas quatro armas, sendo dois fuzis, uma escopeta de calibre 12 e uma pistola, além de parte do dinheiro roubado das agências bancárias de Missão Velha.





Este foi o quarto ataque a bancos no Interior com tiroteio e explosões neste ano. Além de Missão Velha, houve assaltos ao estilo “Novo Cangaço” nas cidades de





Fonte: Jornalista Fernando Ribeiro