A POPULAÇÃO PERGUNTA: CADÊ A QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO SALGADO DOS MACHADOS? OBRA ORÇADA EM R$ 500 MIL

A obra foi assinada no dia 9 de dezembro de 2016, pelo então prefeito em exercício de Sobral, Carlos Hilton. Já se aproxima o mês abril e as obras da quadra poliesportiva ainda nem começaram. A população do citado distrito quer saber cadê a quadra?

Confira a matéria divulgada no site oficial da Prefeitura de Sobral no dia 12/12/2016:

PREFEITO EM EXERCÍCIO CARLOS HILTON SOARES ASSINA ORDEM DE SERVIÇO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO SALGADO DOS MACHADOS

O prefeito em exercício Carlos Hilton Soares assinou, na última quarta-feira (9), a ordem de serviço para construção de uma quadra poliesportiva no distrito do Salgado dos Machados. “Nos últimos anos vivenciamos a redução de receitas, mas com muito trabalho e dedicação conquistamos avanços importantes. É uma alegria estar aqui para formalmente dar início à obra que dará um espaço para jogos esportivos e para as atividades da comunidade e muito feliz porque quem vai inaugurar é o Ivo Gomes”, comemorou Carlos Hilton.

Durante a gestão Veveu Arruda já foram entregues 10 novas quadras poliesportivas e outras 16 completamente reformadas, além de dois miniestádios nos distritos de Caracará e no São José do Torto. O Prefeito em exercício agradeceu o apoio da população e destacou as conquistas do município. “O Veveu é um grande gestor, que incansavelmente buscou apoio nas esferas estadual e federal e construiu inúmeros equipamentos, como as Escolas de Tempo Integral, Centros de Educação Infantil, novos Centros de Saúde da família, Estações da Juventude, entre tantas outras melhorias que refletem diretamente na qualidade de vida da população sobralense”.









A obra da quadra poliesportiva no distrito de Salgado dos Machados, que conta com um investimento de R$500 mil, terá início na próxima segunda-feira (12) e a previsão de entrega do equipamento está prevista para março de 2017