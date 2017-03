Ação de Moro contra blogueiro incomodou o STF

A condução coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães, determinada pelo juiz federal Sergio Moro nesta semana, deixou ministros do STF incomodados. Um dos mais antigos da corte se disse chocado com o argumento do magistrado de que Guimarães não é jornalista. Quem seria o juiz, diz o ministro, para dizer se alguém é ou não jornalista? A informação é de Mônica Bergamo, hoje na Folha de S.Paulo.





Lembra a colunista que o próprio Supremo já definiu que não é preciso diploma de jornalista para exercer a atividade.





A força-tarefa da Lava Jato tem defendido a necessidade das conduções coercitivas. Na mais espetacular delas, com o ex-presidente Lula, os procuradores afirmaram que houve a determinação para protegê-lo.





A Federação do Jornalistas Profissionais(FENAJ) condenou a ação do juiz Moro e garantiu que Eduardo Guimarães é jornalista.